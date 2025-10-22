A donde vayan… Martín Menem escrachado en La Rioja
Martín Menem fue emboscado este martes por un grupo de riojanos que lo saludaron de lejos y, cuando se dio vuelta para retribuir el gesto, lo arreciaron con vituperios sobre el 3 por ciento de las coimas en la Andis, causa en la que está involucrada Karina Milei.
El titular de la Cámara Baja llegó a hacer una seña a quienes lo increpaban a más de 40 metros de distancia, acaso como si los gozara. “Después hablamos”, habría llegado a decirles, en clara referencia a cualquier hito que lo eximiera de las imputaciones o tal vez un eventual saldo positivo en las elecciones.
El altercado inició porque una mujer lo divisó a Menem cruzando la calle y le gritó: “¡Martín, las pensiones del 3 por ciento!”. El hombre de Karina Milei en el Congreso se limitó en ese instante a levantar un pulgar hacia arriba y siguió caminando mientras desafiaba con la idea de hablar “después”.
Esa huida habría irritado a la señora, que entonces retrucó: “Callate, caradura, ¿ahora aparecés por La Rioja?”. En ese momento, intervino Guga Canteros, candidato a diputado naciona opositor a Ricardo Quintela, con una provocación contundente: “¿Qué te hacés el malo, pelotudo?”.
Ese apelativo hizo que Menem detuviera su marcha. “¿Qué?”, dijo como si pretendiera decir “¿qué dijiste?”.
Las imágenes que circularon en redes sociales no permiten discernir exactamente qué más contestó pero el grupo de Canteros prosiguió con sus insultos. “Hijo de p…” y “chorro” fueron algunos de los calificativos que le dedicaron. Mientras, Menem se tomó una selfie con un admirador.
— Al Toque (@altoque_ok) October 21, 2025
Desde el entorno del riojano dijeron que Canteros compite por “Las Fuerzas del Centro” y fue convencional constituyente para la reforma de la carta magna de La Rioja.
Los peronistas comentan por lo bajo que el candidato efusivo era libertario y el sello “Las Fuerzas del Centro” es una suerte de nombre tributo a los seguidores de Santiago Caputo, que se agrupan en Las Fuerzas del Cielo y están enfrentados a Menem.
En rigor, Canteros es empleado de planta del Congreso y habría asesorado en cuestiones internacionales al ex vicegobernador de La Rioja entre 2015 y 2019, Néstor Gabriel Bosetti.
La provincia de La Rioja renueva dos bancas de diputados, que quedaron en poder del peronismo en las elecciones de 2021. Fuerza Patria necesita duplicar los votos del segundo para retener esa representación, un escenario que podría ser complicado para Menem si es que no puede siquiera colar un legislador en su provincia natal.