Sigue la polémica por el millonario contrato del Gobierno de Javier Milei -vía Cancillería- con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) que dirige María Josefina Rouillet, la esposa de Federico Sturzenegger. Ya hay dos denuncias penales contra el ministro por esta cuestión.
A días de haber asumido, Milei le aumentó 398% el contrato a la esposa de Sturzenegger
24/02/2026 | Nacionales | No hay comentarios|
Ahora se conocieron más detalles escandalosos: apenas asumió Milei la Presidencia, Cancillería aumentó 398% el contrato con la academia de inglés de la pareja de Sturzenegger. Así se desprende de una investigación realizada por el periodista Sebastián Lacunza en Diario.ar, en base a información subida al portal público ComprAR.
Cabe recordar que el contrato con la AACI viene desde el gobierno de Mauricio Macri,se mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández y se renovó en la administración libertaria. Pero el dato más escandaloso es que mientras el Gobierno de Milei sostenía el “no hay plata” para efectuar un ajuste feroz, la adjudicación renovada en febrero de 2024 por $55,3 millones marcó un incremento de 398%, que excedió con creces la inflación de 276% desde marzo de 2023 (última renovación bajo Alberto Fernández). Es decir, un alza de 32% en términos reales.
De acuerdo a los datos públicos, la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Mauricio Macri era Presidente y Federico Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.
A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).
Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.
Cada vez es más evidente que, para ciertas cosas, sí hay plata…