A cuánto cotiza armar el arbolito de Navidad
La Navidad está cada vez más cerca. Es un día especial para disfrutar en familia, para quienes la celebran, y que viene acompañado de una ceremonia previa muy arraigada en la tradición argentina. Cada 8 de diciembre, durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, miles de hogares comienzan a armar el arbolito, un ritual que marca el inicio oficial de las fiestas.
Pero en un año atravesado por aumentos constantes, la pregunta inevitable vuelve a aparecer: ¿cuánto cuesta hoy armar el árbol de Navidad? Para muchos puede ser el primer arbolito; otros buscarán renovarlo, y también están quienes solo necesitan cambiar adornos, luces o sumar alguna decoración para la casa. Lo cierto es que los valores varían ampliamente según el tamaño del árbol, la calidad de los materiales y los combos que ofrecen los locales.
Además de las clásicas esferas, hay ciertos amuletos que no pueden faltar en el arbolito de Navidad para atraer buenas energías y prosperidad.
En un recorrido por distintos comercios se observaron precios muy dispares entre un árbol pequeño para una mesa ratona, los clásicos de 1,20 o 1,50 metros y los modelos grandes. A eso se suman las luces, guirnaldas, pelotitas y adornos de todo tipo que, dependiendo del diseño, pueden duplicar o triplicar el valor final. Así quedó conformado el Índice Arbolito 2025:
-Arbolito: De $12.000 a $45.000, según tamaño (modelos de mesa, 1,20 m, 1,50 m y grandes). Algunos llegan hasta los $100.000.
-Luces navideñas: De $4.500 a $6.500 las tradicionales. Modelos LED o de mayor extensión: hasta $30.000.
-Guirnaldas: Entre $1.500 y $2.500, según tamaño y diseño.
-Pelotitas (pack): Desde $3.500 (lisas) hasta $9.000 (decoradas). Packs grandes o especiales: $16.000 a $18.000.
-Estrella para la punta del árbol: De $2.500 a $4.000.
-Adornos para la casa: Los adornos pueden ir desde los $3.000 o $7.500 hasta casi $10.000 y $30.000, según tamaño y tipo de adorno. En el caso de las medias navideñas, rondan los $15.000.
Los presupuestos del Índice Arbolito
-Arbolito básico: Incluye un árbol pequeño, un pack económico de pelotitas, una guirnalda y luces tradicionales. Costo aproximado: entre $25.000 y $35.000.
-Arbolito intermedio: Pensado para un árbol de 1,20 o 1,50 metros, con luces LED, dos guirnaldas y adornos medianos. Costo aproximado: entre $55.000 y $80.000.
-Arbolito completo: Incluye un árbol grande, luces, guirnaldas, sets decorativos, estrella y adornos para la casa. Costo aproximado: entre $120.000 y $180.000.