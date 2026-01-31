A cualquier costo, Milei cumple con su premisa de achicar el Estado
Desde el inicio de la gestión del actual Gobierno nacional, el recorte del gasto público fue uno de los ejes centrales de la política económica con el objetivo de alcanzar superávit fiscal. Ese proceso tuvo un impacto directo en la estructura del empleo estatal, con miles de desvinculaciones en distintas áreas del sector público.
Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desde diciembre de 2023 el Estado despidió a 61.729 personas, cifra que incluye personal de la administración central y descentralizada, trabajadores de empresas estatales y también personal militar y de seguridad.
De acuerdo al informe oficial de “Dotación del personal” publicado por el Indec, en noviembre de 2023 —antes de la asunción del presidente Javier Milei— había 338.392 empleados estatales activos. Dos años después, en diciembre de 2025, el número descendió a 280.120 trabajadores. La diferencia marca una reducción de 58.272 puestos de trabajo (el Indec no contempla en esta medición al personal militar y de seguridad).
La mayor parte del ajuste se concentró en la administración central, la estructura más amplia del Estado. En noviembre de 2023 trabajaban allí 227.928 personas. En la actualidad, la cifra bajó a 190.936 empleados, es decir 36.992 menos.
En cuanto a las empresas estatales, la dotación pasó de 110.464 trabajadores a 89.184 en el mismo período, lo que representa un recorte de 21.280 puestos. En varios casos, esta disminución se explica por el cierre, disolución o liquidación de empresas públicas.
Qué ocurrió durante el último año
Si se observa únicamente el período comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el informe del Indec muestra que la dotación total del sector público nacional pasó de 301.862 a 280.120 personas, lo que implica una reducción de 21.742 empleos en doce meses.
Dentro de ese total, la administración pública nacional explicó la mayor parte de la baja. En ese segmento, la cantidad de trabajadores descendió de 196.481 a 190.936, una caída de 5.545 personas, equivalente a una variación interanual del -7,1%.
El ajuste fue particularmente marcado en la administración centralizada, que incluye ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Allí, la dotación pasó de 43.527 trabajadores en diciembre de 2024 a 38.940 un año después, con una reducción de 4.587 puestos (-10,5% interanual).
En la administración descentralizada, los empleados se redujeron de 124.171 a 116.222, lo que representa 7.949 trabajadores menos (-6,4%). En la administración desconcentrada, la baja fue de 22.449 a 21.733 empleados, una reducción de 716 puestos (-6,0%).
Los denominados “otros entes” también registraron una disminución, aunque menor: de 14.213 a 14.041 personas, es decir 172 trabajadores menos (-4,4%).
El recorte en las empresas del Estado
El informe del Indec también evidencia una reducción significativa en la dotación de empresas y sociedades del Estado. En diciembre de 2024 empleaban a 96.354 personas y en diciembre de 2025 la cifra descendió a 89.184 trabajadores. Se trata de 7.170 puestos menos en un año (-7,4%).
En este grupo se incluyen compañías vinculadas a transporte, energía, servicios públicos, medios de comunicación y banca pública. Parte de esta reducción responde a procesos de cierre o liquidación de sociedades estatales.
Durante el segundo semestre de 2025, el ajuste continuó. Entre julio y diciembre, la dotación total del sector público pasó de 287.650 a 280.120 trabajadores, lo que implica una reducción de 7.530 puestos en seis meses. Solo en diciembre de 2025, la baja mensual respecto de noviembre fue de 1.550 personas (-0,6%).