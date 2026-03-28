A confesión de partes… Trump y un poderoso sincericidio: “Me gusta rodearme de perdedores”
Mientras el presidente Javier Milei hace alarde de su amistad y lo visita cada vez que puede, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que le gusta “rodearse de perdedores” porque lo hacen “sentir mejor”.
“En realidad, siempre me gusta estar rodeado de perdedores porque me hace sentir mejor. Odio a los tipos que son muy, muy exitosos y a los que hay que escuchar sus historias de éxito. Me gusta la gente a la que le gusta escuchar mis éxitos”, dijo Trump durante una conferencia en un evento en Miami.
What does Trump’s cabinet and everyone hanging out at Mar-a-Lago think after this insulting speech?
Trump: I hang out with losers because it makes be feel better. I hate guys that are very successful. I like people that like to listen to my success.
— Special Situations Research Newsletter (Jay) (@SpecialSitsNews) March 28, 2026
Trump añadió más tarde que “solo estaba bromeando, quiero decir que… bueno, más o menos”.
Al presidente estadounidense se le preguntó qué naciones consideraba “ganadoras” o “perdedoras” y contestó que “respetaba enormemente a China” por su poderío económico.
“Hay que tener un gran respeto por China por el trabajo que hacen. Te gusten o no, hay que respetarlos”, planteó durante el segundo día del Fill Priority, un evento organizado por empresarios de Arabia Saudita.
Trump tiene previsto viajar a China en mayo para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Su reunión original se pospuso debido a las operaciones militares estadounidenses en curso contra Irán.