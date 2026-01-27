A confesión de partes: Milei rompió el silencio sobre el “Caso Techint” y lanzó en redes una frase que puede volverse en su contra
El presidente Javier Milei rompió el silencio sobre el “Caso Techint” con un mensaje cargado de críticas al entramado político, mediático y empresarial que, según planteó, busca resistir la apertura económica.
A través de un posteo en su cuenta de X, el libertario apuntó directamente contra quienes alertan sobre los supuestos perjuicios de la liberalización del mercado del acero y sostuvo que detrás de esos discursos hay intereses concretos que se sienten amenazados por el nuevo rumbo económico.
“LA NUEVA ARGENTINA. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”, apuntó Milei.
LA NUEVA ARGENTINA
Si ves “periodistas”, “economistas” y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre… https://t.co/3RS39WVza0
— Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026
Paradójico
En épocas del #NoHayPauta (aclaremos que este medio entrerriano JAMÁS tuvo pauta del Estado nacional en sus 16 años de existencia…), Javier Milei ha logrado lo que NINGÚN presidente de la Argentina logró: tener de su lado a importantes medios de Prensa y periodistas de indudable predicamento elogiándolo sin titubeos, como manifestando una clarísima confrontación con todo lo que se le oponga al jefe de Estado, y… según él… SIN RECIBIR SUBVENCIÓN ALGUNA…
Es muy evidente, digamos que resulta naif, ingénuo y hasta risible que esos medios o en especial, esos dichosos colegas, no tengan mecenazgo del Gobierno o por qué no, de empresas vinculadas al mismo… Hay que repasar los espacios publicitarios y alcanza para ver a YPF, Aerolíneas, etc, etc, auspiciando programas o espacios gráficos, aunque también surgen a la vista patrocinadores con elocuente relación estrecha a esta gestión.
Entonces, con lo que hoy expresa Milei sobre el “Caso Techint”, en lo inherente a “sobres”, resulta INEVITABLE destacar que el mismísimo presidente reconoce, admite, que si un periodista habla bien de él, o ataca a sus opositores, el Gobierno está PREMIANDO esa posición periodística “LEAL”…
Es, sin hesitar, un posteo PARADÓJICO el de Milei. Elocuentemente, se le escapó la tortuga, o… el pez, por la boca muere…