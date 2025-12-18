A confesión de partes… La tesorera de Sur Finanzas comenzó a hablar
La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, detenida junto a dos choferes por presunto encubrimiento y ocultamiento de documentación, volvió a declarar ante la Justicia federal y aseguró que su accionar estuvo motivado por el temor a perder su puesto de trabajo. En su descargo, negó haber ocultado o destruido pruebas y sostuvo que solo buscaba poner a punto computadoras destinadas a una sucursal de la financiera.
Sánchez solicitó ampliar su declaración ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. La presentación se realizó este martes por escrito y sin responder preguntas. En la misma modalidad declararon también Sergio Da Silveira y Juan Cervín, los choferes y portavalores detenidos junto a ella. Los tres están representados por la misma defensa y reiteraron el pedido de excarcelación o prisión domiciliaria, indicaron fuentes judiciales citadas por Clarín.
Los tres empleados fueron detenidos la semana pasada cuando retiraban computadoras y documentación de un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Turdera. El procedimiento se activó tras un llamado anónimo y quedó registrado por cámaras de seguridad.
La investigación involucra a Sur Finanzas, empresa vinculada a Ariel Vallejo, que es investigada por presunto lavado de dinero. Según la causa, parte de esos fondos habría sido canalizada a través de clubes de fútbol, apalancados en la relación de Vallejo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, la Justicia ordenó allanamientos en la sede central y en todas las sucursales de la firma, donde se secuestraron documentación, computadoras y teléfonos celulares, incluido el del propio Vallejo.
A partir de esos operativos, los investigadores sospechan que en el depósito de Turdera se intentaba ocultar información relevante para la causa. En su primera indagatoria, realizada el fin de semana, Sánchez había declarado: “Yo sigo órdenes”, aunque no precisó de quién. En esa instancia, y también en días posteriores, la Justicia le ofreció acogerse a la figura del arrepentido, posibilidad que fue rechazada por su defensa. “Está acusada de encubrimiento, un delito que no habilita el arrepentimiento, y además no cometió ningún ilícito”, señalaron desde su entorno legal.
En su nueva declaración, la mujer buscó despegarse de cualquier responsabilidad penal. Relató que ingresó a Sur Finanzas hace tres años como cajera y que luego asumió tareas administrativas y logísticas. Indicó que, tras los allanamientos, la empresa entró en una situación de conflicto interno y que se les exigió a los empleados mayor carga laboral.
Sánchez afirmó que la situación la angustiaba especialmente por su contexto personal, ya que es madre y único sostén económico de una menor. “Yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y a que la empresa continúe funcionando”, expresó en su escrito presentado ante el juzgado.
Según su versión, el jueves previo a la detención contactó a Da Silveira para trasladarse al depósito de Turdera y retirar computadoras destinadas a la sucursal de Adrogué, aunque no aclaró quién le dio la orden. Junto a Cervín, retiraron cuatro equipos y los llevaron a un técnico para su revisión. El especialista declaró como testigo y confirmó que recibió las computadoras, aunque solo reparó tres, ya que una era obsoleta.
Siempre de acuerdo al descargo, luego regresaron al depósito para devolver la CPU que no servía y advirtieron la presencia de una camioneta Renault Kangoo, que consideraron sospechosa. Se trataba de un móvil de la Policía Federal, que realizaba tareas de inteligencia. Sánchez sostuvo que, por temor a un asalto, se retiraron del lugar y que el vehículo los siguió hasta que los efectivos se identificaron y procedieron a la detención.
La tesorera afirmó además que entregó voluntariamente su teléfono celular con la clave y negó que los cinco móviles secuestrados hayan estado ocultos en un doble fondo de la camioneta Toyota en la que se desplazaban.
Durante el allanamiento al galpón de Turdera, la Policía Federal secuestró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro de gran tamaño), posnets, documentación vehicular, CPU, una computadora all in one, un DVR, equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
Sánchez y los dos choferes permanecen detenidos bajo la acusación de encubrimiento, con el argumento de que, en libertad, podrían entorpecer la investigación.
“Nunca quise ocultar ni destruir pruebas. De haber querido hacerlo, no hubiese regresado al mismo depósito a devolver una CPU ni habría llevado las computadoras a un técnico”, sostuvo Sánchez en su presentación. Los choferes realizaron descargos en el mismo sentido.
Finalmente, la mujer señaló que durante el allanamiento en su vivienda se secuestraron llaves de departamentos y casas, elementos que, según explicó, utilizaba para continuar trabajando desde su domicilio y poder cuidar a su hija. “Sin esos elementos no me hubiera sido posible seguir trabajando”, concluyó.