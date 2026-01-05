A confesión de partes… Donald Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petroleo”
Donald Trump le pidió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que le dé “acceso total” al petróleo y “otras cosas”, con el objetivo de “reconstruir el país”. En ese sentido, volvió a lanzar una advertencia contra la mandataria: “Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”.
“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó el presidente de los Estados Unidos esta madrugada, en diálogo con los periodistas que se encontraban con él a bordo del Air Force One.
Ante la consulta, el mandatario estadounidense consideró que Venezuela “es un desastre, fue gobernado terriblemente” y lamentó que “el petróleo está fluyendo a un nivel muy bajo, así que vamos a tener grandes compañías petroleras en marcha y van a arreglar la infraestructura y van a invertir dinero”, anunció.
“Vamos a cuidar el país, lo vamos a proteger, incluidos los venezolanos que viven en nuestro país”, agregó.
Al ser consultado sobre un proceso de transición en el país del Caribe tras la detención de Nicolás Maduro, Trump dijo: “No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida”.
“¿Qué significa eso?”, insistió la reportera. “Que nosotros estamos a cargo de Venezuela”, respondió el magnate neoyorquino. En ese sentido, volvió a descartar la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. “Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre”, aseguró.
Sin embargo, sostuvo las amenazas que había formulado el domingo al mediodía contra Delcy Rodríguez y no descartó nuevos ataques: “Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”.
En esa misma línea, ya había advertido que si la nueva presidenta interina “no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.