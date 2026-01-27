A 81 años de la liberación de Auschwitz, León XIV reflexionó: “La memoria puede ser una lección iluminante para salvar a la humanidad de trágicos acontecimientos”
El papa León XIV ratificó la posición de la Iglesia “firme contra toda forma de antisemitismo”. En su mensaje, recordó Nostra Aetate, en la que la Iglesia condenó “toda discriminación o molestia por motivo de lengua, nacionalidad y religión”. Dijo que: “La memoria puede ser una lección iluminante para salvar a la humanidad de trágicos acontecimientos experimentados en la historia”.
“En particular el Día de la Memoria, que se celebra todos los años el 27 de enero para conmemorar a las víctimas del Holocausto”. Este día “es un reclamo para la conciencia interior de todos los hombres y mujeres para que puedan reforzar el sistema inmunitario de cada hombre y mujer de la familia humana frente a posibles nuevos horrores: los abismos de la historia, cuando prevalecen sobre la fraternidad un nacionalismo extremo, la desconfianza y el lenguaje del odio”.
León XIV recordó en su mensaje lo que afirmaron varios papas. Por ejemplo, Pío XII en su radiomensaje natalicio de 1942, con las tropas nazis en Roma, denunció a centenares de millares de personas “solo por razones de nacionalidad y de estirpe destinadas a la muerte”.
El pontífice en su mensaje evocó los “dolorosos recuerdos” de Juan Pablo II, el primer obispo de Roma polaco, quien recordó los padecimientos que sufrió su país por la ocupación nazi de Polonia. Era polaco el padre Maximiliano María Kolbe, recluido en el campo de Auschwitz, que se ofreció a sustituir a “un infeliz padre de familia, desconocido y sufriente”. El padre Kolbe sufrió la muerte por hambre. Hoy es un santo de la Iglesia Católica.
León XIV recordó “la lección de la Shoah” en las palabras del papa argentino Francisco, su predecesor, y dijo que “fue una exhortación a tener los ojos y el corazón siempre abiertos” ante estas circunstancias.
El papa Jorge Mario Bergoglio dijo al visitar la sinagoga de Roma el 17 de enero de 2016 que: “el pueblo judío, en su historia, ha debido experimentar la violencia y la persecución, hasta el exterminio de los hebreos europeos durante la Shoah. Seis millones de personas, solo por pertenecer al pueblo judío, fueron víctimas de la más inhumana barbarie perpetrada en nombre de una ideología que quería sustituir al hombre por Dios. El 16 de octubre de 1943, mil hombres, mujeres y niños de la comunidad judía de Roma fueron deportados a Auschwitz. Hoy deseo recordarlos con el corazón. El pasado nos debe servir de lección para el presente y el futuro”.