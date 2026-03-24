A 50 años del golpe militar: Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a los militantes
La expresidenta Cristina Kirchner salió este martes al balcón de su departamento en San José 1111 a saludar a los primeros militantes que se acercaron a su domicilio antes de continuar con la movilización hacia Plaza de Mayo.
Cristina saludó desde el balcón al que había ordenado colgarle un pañuelo blanco en el que se lee: “Memoria, Verdad y Justicia”, haciendo referencia a las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Mientras, con Máximo Kirchner a la cabeza, La Cámpora marcha desde la ex ESMA a la Plaza de Mayo para participar en el acto central por el día de la Memoria, al cumplirse 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976.
La columna principal comenzó a marchra pasadas las 9 con banderas y un reclamo visible de “Cristina Libre” en letras enormes que sostienen los militantes.
Este año, la movilización se realiza bajo la consigna “Que digan dónde están”, un reclamo histórico que, a cinco décadas del golpe, sigue vigente. En esta oportunidad, además, se convoca inundar las calles con los nombres e imágenes de los desaparecidos, como una forma de hacer presente su memoria en todas las calles del país.
Como cada año, organismos de Derechos Humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales confluirán en una movilización central hacia Plaza de Mayo.
Bajo el lema “El mismo plan, la misma lucha. Son 30 mil. Que digan dónde están”, organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, encabezarán la jornada, que reunirá a distintos espacios nucleados en la Mesa Nacional y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.