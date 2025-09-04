A 16 años de la Mediación Penal en Entre Ríos: una herramienta de diálogo y resolución de conflictos
El 1 de septiembre de 2009, la provincia de Entre Ríos dio un paso clave en la transformación de su sistema judicial. En el marco de la reforma del Código Procesal Penal, que introdujo el modelo acusatorio, se incorporó la Mediación Penal, ofreciendo a las partes una alternativa a la vía tradicional de resolución de conflictos.
El nuevo servicio se implementó por primera vez en Concordia, donde un equipo de trabajo inició sus funciones con el objetivo de generar un espacio de diálogo y escucha activa. Con el tiempo, este mecanismo se extendió a todas las jurisdicciones de la provincia, consolidándose como una herramienta para transformar diferencias en acuerdos construidos sobre la voluntad y el compromiso.
“A 16 años de aquella mañana en la que abrimos las puertas de una oficina vacía, pero llena de ilusiones, mantenemos nuestro compromiso intacto, porque creemos firmemente en la labor que realizamos”, expresaron desde el equipo de Concordia, al destacar el rol de la Mediación Penal.
Los mediadores remarcan que su función excede lo técnico y jurídico, al constituirse en un verdadero servicio público al ciudadano, en el que un tercero neutral facilita el diálogo entre las partes para alcanzar soluciones pacíficas.
Actualmente, el servicio cuenta con 22 mediadores penales, bajo la órbita de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER).