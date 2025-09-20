Maran Suites & Towers

A 100 días de la condena, el peronismo se moviliza a San José 1111 para pedir por Cristina Kirchner

Redacción | 20/09/2025 | Política | No hay comentarios

Distintos sectores del peronismo se congregarán esta tarde en San José 1111, en el barrio de Constitución, para reclamar por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar una vez más lo que consideran su proscripción. La jornada adquiere un tinte especial, ya que se cumplen 100 días desde la condena judicial a la ex presidenta.

Desde las 15, la convocatoria marcha bajo la consigna: “100 días de injusticia”. La Cámpora, una de las agrupaciones organizadoras, publicó: “Vamos todos y todas a bancar a Cristina a San José 1111”. La Corte Suprema condenó a la dos veces mandataria a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que transformó a su domicilio en un epicentro de resistencia y en el lugar desde el cual se impulsa la campaña “Cristina Libre”.

La movilización apunta a reforzar el reclamo por lo que los organizadores consideran una detención ilegal y arbitraria, así como a denunciar la proscripción que le impidió competir tras haber anunciado su candidatura en las elecciones bonaerenses.

Se prevé una importante concurrencia de agrupaciones políticas, sociales y sindicales, además de una fuerte presencia de candidatos y candidatas que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde el oficialismo busca capitalizar el impulso del triunfo en la provincia de Buenos Aires.

