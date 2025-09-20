A 100 días de la condena, el peronismo se moviliza a San José 1111 para pedir por Cristina Kirchner
Distintos sectores del peronismo se congregarán esta tarde en San José 1111, en el barrio de Constitución, para reclamar por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar una vez más lo que consideran su proscripción. La jornada adquiere un tinte especial, ya que se cumplen 100 días desde la condena judicial a la ex presidenta.
Desde las 15, la convocatoria marcha bajo la consigna: “100 días de injusticia”. La Cámpora, una de las agrupaciones organizadoras, publicó: “Vamos todos y todas a bancar a Cristina a San José 1111”. La Corte Suprema condenó a la dos veces mandataria a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que transformó a su domicilio en un epicentro de resistencia y en el lugar desde el cual se impulsa la campaña “Cristina Libre”.
La movilización apunta a reforzar el reclamo por lo que los organizadores consideran una detención ilegal y arbitraria, así como a denunciar la proscripción que le impidió competir tras haber anunciado su candidatura en las elecciones bonaerenses.
Se prevé una importante concurrencia de agrupaciones políticas, sociales y sindicales, además de una fuerte presencia de candidatos y candidatas que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde el oficialismo busca capitalizar el impulso del triunfo en la provincia de Buenos Aires.