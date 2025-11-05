Paraná celebra la 34ª Feria de las Colectividades y el 7º Festival Patio Sabores
La ciudad de Paraná se prepara para vivir la 34ª edición de la Feria de las Colectividades y el 7º Festival Patio Sabores, que se realizarán los días 8 y 9 de noviembre en Sala Mayo. El evento reunirá a comunidades inmigrantes, instituciones y artistas en un espacio de convivencia, música, danza, teatro y gastronomía. La propuesta es organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y la Confederación Argentina de Colectividades.
Durante la presentación, la intendenta Rosario Romero destacó:
“Argentina siempre fue un país de brazos abiertos y este fin de semana las colectividades van a mostrar sus historias, su gastronomía, su música y arte. Invitamos a todos a que participen de esta fiesta de cada pueblo que vino a nuestro país”.
La tradicional feria ofrecerá propuestas musicales y danzas de comunidades de distintas nacionalidades, un desfile de banderas que simboliza la hermandad entre los pueblos, disertaciones y una gran propuesta gastronómica a través del Patio Sabores, con platos típicos, stands culturales, artesanías y espacios institucionales.
El subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, subrayó:
“Desde el Estado Municipal ponemos a disposición toda la infraestructura que tiene la ciudad en esta nueva edición de la Feria de las Colectividades, que demuestra constancia, tenacidad y el trabajo de dirigentes que lo hacen por pasión, arraigo, identidad y pertenencia”.
Por su parte, Sebastián Tommasi, director general de Colectividades del municipio y presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, expresó:
“Son más de 30 organizaciones que están vinculadas a la Unión de Colectividades y todos los años son parte de este broche de oro que involucra gastronomía, cultura, danza y todo lo que tienen para contar y aportar las colectividades”.
El secretario de la Unión de Colectividades, José Gareis, agregó:
“Es una feria que se hace con mucho esfuerzo de parte de las colectividades y con una gran impronta del equipo municipal. La gente podrá disfrutar de dos jornadas en Sala Mayo, invitamos a las familias”.
El escenario principal ofrecerá una programación variada con espectáculos de danzas tradicionales, música en vivo, teatro y folklore. Entre los participantes estarán la Sociedad Italiana de Paraná con su cuadro Cuatro Horizontes, el cuerpo de baile de la Sociedad Española, el conjunto de danzas árabes del Club Sirio Libanés de Santa Fe, el grupo Lustigüe Musikanten de la Sociedad Alemana, la Asociación Vasca Urrundik, la Fundación Eslovena Duh, el Casal de Catalunya con su Esbart Ballem, y la Sociedad Friulana con una representación teatral. También se presentarán la Agrupación Agitando Pañuelos, el grupo folklórico de Bolivia, la Escuela de Música Italia y Rusia, y los músicos Nelson Rey Pastorela y Cristian Leiva, entre otros.
Patio Sabores
El Patio Sabores contará con una amplia oferta gastronómica con platos típicos de distintas colectividades, acompañados de un paseo con stands culturales, artesanías y espacios institucionales. En el auditorio se desarrollarán actividades complementarias con la participación de la Biblioteca Popular, el CILEM, la Asociación Friulana Gustavo Artucio, además de la presentación del libro “Belgas”, proyecciones culturales, talleres de la Sociedad Alemana y espacios sobre turismo coordinados por Celina Jacob.
La Feria de las Colectividades se consolida cada año como una celebración del encuentro, la integración y la identidad compartida, reflejando el aporte de las migraciones al entramado cultural y social de Paraná y de toda Entre Ríos.