42 clubes de Paraná estarán a cargo del patio gastronómico en la Fiesta Nacional del Mate
En la 35° Fiesta Nacional del Mate, los clubes deportivos de Paraná volverán a tener un rol central al frente del patio gastronómico que funcionará en la costanera baja, en inmediaciones de Sala Mayo y Plaza de las Colectividades, durante el 6 y 7 de febrero. Serán 42 instituciones deportivas las que ofrecerán alimentos y bebidas a precios accesibles.
Durante los últimos meses, desde la Municipalidad de Paraná se realizaron encuentros con las entidades para organizar el trabajo de cada institución y brindar pautas sobre manipulación segura de alimentos, con acompañamiento de especialistas, garantizando productos de calidad.
La propuesta representa una oportunidad para que los clubes, que contienen a miles de niños, jóvenes y adultos en distintas disciplinas, puedan recaudar fondos destinados a sus actividades sociales, deportivas y a mejoras de infraestructura.
Cada institución tendrá asignado un menú específico y también habrá opciones sin TACC.
Clubes participantes y propuestas gastronómicas
Choripán
Club Atlético Paraná; Club Atlético Ciclón del Sur; Club Atlético Talleres; Arenas Fútbol Club; Atlético Echagüe Club.
Papas fritas
Club Atlético Estudiantes; Recreativo Bochas Club; Club Atlético Peñarol; Atlético Neuquén Club; ACSyD River Plate Filial Paraná; Aurora Polo & Rugby Club; Club Atlético Universitario.
Hamburguesas
Club Atlético Paracao; Centro Juventud Sionista; Club Atlético Los Toritos de Chiclana; Club Amigos del Golf Paraná; Club Sóftbol Play.
Comida árabe
Sociedad Unión Árabe.
Pizza
Club Tilcara; Club Atlético Instituto; Club Patronato; Club Atlético Mariano Moreno.
Sándwich de fiambres
Club Atlético Capibá.
Empanadas
Club Ciclista Paraná; Independiente Bochas Club; Las Colinas Golf y Club de Campo; Club Banfield.
Sándwich de milanesa
Club Atlético Don Bosco; ACSyD Boca Juniors Paraná; Club Atlético Argentino Juniors; Club Español Paraná; Quique Club.
Panchos
Asociación Civil Carpinches; Deportivo Máquina; Club El Taladro Asociación Civil; Club Atlético San Agustín; Club Atlético San Miguel; Club Atlético Libertador San Martín.
Sándwich de bondiola o vacío
Club Atlético Olimpia; Club Atlético Avenida Ejército; Paraná Rowing Club; Club Atlético Bajada Grande.
Precios
Choripán: $5.000
Papas fritas
Cono $4.000 | Con aderezo $5.000 | Bandeja $5.000 | Con aderezo $6.000
Combo 1: cono + bebida chica o cerveza $7.000
Combo 2: cono con aderezos + bebida chica o cerveza $8.000
Hamburguesas
Común $6.000 | Completa $8.000
Combo 1: común + gaseosa chica $8.000
Combo 2: común + cerveza Quilmes $10.000
Combo 3: completa + gaseosa chica $10.000
Combo 4: completa + cerveza Quilmes $12.000
Comida árabe
Bandeja shawarma $13.000
Combo 1: shawarma + lata Quilmes o gaseosa $15.000
Combo 2: shawarma + lata Stella Artois o gaseosa $16.000
Pizza
Común $12.000 | Especial $15.000
Combo 1: 3 comunes $30.000
Combo 2: 3 especiales $40.000
Sándwich de fiambre (jamón cocido, bondiola o salame milán)
Combo 1: sándwich + lata Quilmes o gaseosa chica $11.000
Combo 2: sándwich + lata Stella Artois o gaseosa chica $12.000
Empanadas
Unidad $1.500 | Media docena $9.000 | Docena $15.000
Combo 1: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas Quilmes $20.000
Combo 2: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas Stella Artois $22.000
Sándwich de milanesa
Pollo con lechuga, tomate y aderezo $8.000
Panchos $4.000
Combo 1: pancho + gaseosa chica $6.000
Combo 2: pancho + lata Quilmes o Budweiser $7.000
Combo 3: pancho + lata Stella Artois $8.000
Sándwich de bondiola o vacío
$8.000 c/u o 2 por $15.000
Combo 1: sándwich + bebida chica o lata Quilmes $11.000
Combo 2: sándwich + bebida chica o lata Stella Artois $12.000